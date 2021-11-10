بحقنة 1200 ملغرام ... "علاج" يحمي من "كورونا" لـ8 أشهر

اسماعيل عبد الحي - قلّل علاج بأجسام مضادة إصطناعية طورته "ريجينيرون" من خطر الإصابة بكوفيد مع أعراض بأكثر من 80 بالمائة حتى 8 أشهر بعد تلقيه، حسب ما أعلنت الشركة الأمريكية للأدوية أمس الإثنين.

وقال مايرون كوهين، الباحث في جامعة نورث كارولاينا والذي يقود دراسة ترعاها الحكومة حول العلاج، إن النتائج "مهمة خصوصا للأشخاص الذين لا يستجيبون للقاحات ضد كوفيد-19 بمن فيهم أولئك الذين يعانون نقص المناعة".

وشملت الدراسة 842 شخصا تلقوا علاجا وهميا و841 شخصا تلقوا العلاج المعروف بإسم "ريجين-كوف" بجرعة 1200 ملغرام حقنا تحت الجلد.

وخلال فترة المتابعة الممتدة من شهرين إلى 8 أشهر، كانت هناك 7 إصابات بكوفيد في مجموعة العلاج و38 في مجموعة الدواء الوهمي، ما يمثل إنخفاضا في خطر الإصابة بالوباء بنسبة 81.6 بالمائة.

والأهم من ذلك، لم تكن هناك حالات إستدعت دخول المستشفى في مجموعة العلاج، فيما أدخل 6 أشخاص للإستشفاء في مجموعة العلاج الوهمي.

وأوضح جورج يانكوبولوس، رئيس الشركة والمسؤول العلمي فيها "توفر جرعة واحدة من "ريجين-كوف" حماية طويلة الأمد ضد كوفيد-19، بما في ذلك عندما تكون نسبة الخطر عالية خصوصا جراء التعرض المنزلي للمرض وعلى المدى الطويل عند التعرض المستمر على نطاق أوسع".

وأجيز "ريجين-كوف" في الولايات المتحدة كعلاج وقائي للأفراد الذين تعرضوا للمرض وهو في إنتظار الموافقة الكاملة.

ويستند هذا العلاج إلى إثنين من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر، وهي بروتينات ترتبط بالأشواك التي تنتشر على سطح فيروس كورونا ما يمنع مسبب المرض من غزو الخلايا البشرية.

سكاي نيوز