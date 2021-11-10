شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز القطاع الزراعى لخلق الاستثمارات المختلفة.. ماذا قدمت الدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 7 سنوات مضت، أقامت الدولة استثمارات زراعية مختلفة، وذلك لدعم عدد من ملفات الإنتاج الزراعى سواء على مستوى انتاج المحاصيل أو الإنتاج الحيوانى والسمكى، أول تلك المشروع كان مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يجرى العمل عليه حالياً فى 5 مناطق مختلفة بالصحراء الغربية وهي المغرة، غرب المنيا، الفرافرة، توشكي وجوف توشكي، ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع على مراحل زمنية مخططة بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030" فى شق الاستدامة فى المجال الزراعي.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن النجاحات الكبرى التى حققتها الدولة فى المشروعات الزراعية، كان الإنتاج الحيوانى كان له نصيب من اهتمام الدولة، حيث أعادت الدولة عام 2017 مشروع تربية "البتلو"، والذي ضخت فيه استثمارات مالية فاقت 4 مليارات جنيه حتى أواخر 2020 الماضي، ليساهم هذا المشروع في زيادة أعداد رؤوس الماشية في إطاره إلى 221,000 رأس، وهو ما أدى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحية لتصل إلى 57%، بعد أن كانت لا تتجاوز 44% فى 2014، كما يتوقع أن ترتفع تلك النسبة فى 2025 لتصل إلى 65%.

وتابعت أنه بهدف دعم مجال الإنتاج السمكي، أطلقت الدولة مشروع "مزارع غليون" السمكية والتي لديها قدرات متكاملة على تفريخ وتربية وتصنيع الأسماك، حيث يمتلك المشروع أكثر من 1,200 حوض سمكى يمكن أن تنتج 5000 طن من الأسماك، كما أن المشروع يمتلك 4 مصانع مختلفة الاستخدام، أولها مخصص لإنتاج الأعلاف، أما الثاني فمخصص لتجهيز وتعبة الأسماك المنتجة، فيما يختص الثالث والرابع بإنتاج عبوات التغليف وثلج التبريد، بالإضافة إلى ذلك يمتلك المشروع عددا من المعامل لإجراء البحوث والدراسات علي جودة الأسماك المنتجة.