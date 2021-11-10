عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولي العهد السعودي يؤكد للكاظمي حرص بلاده على أمن العراق

الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً، من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أن الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي، حيث أعرب الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال عن استنكار السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأضاف، البيان أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم على مقر إقامته في بغداد والذي نُفذ بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، في حادثة قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع.

ورفعت مليشيات إيران بالعراق من وتيرة إرهابها، ولم تكتف بزج المئات في أتون معاركها الخاسرة، بل حاولت أن تطال رئيس الوزراء.