عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يؤكد على دعم مصر الكامل لتسوية الأزمة في ليبيا

الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية.



وأبدى السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرص القاهرة على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية.

وشدد السيسي على أهمية عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر، وفق بيان صادر علن الرئاسة المصرية.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فقد أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وذلك في إطار دور مصر الرائد والعلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في البيان أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.