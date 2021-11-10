شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: تجربة "الشيوخ" أكدت تأثيره الإيجابى على جودة القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الغرفة الثانية بالبرلمان ليست التجربة الأولى، حيث كان لدينا تجارب عدة، ولكن بمسميات مختلفة، موضحا أن تجربة مجلس الشيوخ بنسخته الأولى بالفصل التشريعى الأول له تأثير واضح على تجويد القوانين .

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات لبرنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الشيوخ يضم نخبة لديها كثير من الخبرات المتعددة، وهذا ساهم بشكل كبير في المناقشات بدون ضغوط والوصول بالقوانين لأفضل جودة لها، وأخرها قانون التخطيط العام للدولة الذى تم الموافقة عليه.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك قوانين خرجت من مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى، موضحا أن مجلس الشيوخ قادر على المساهمة في تحسين الوضع السياسى وهناك مهام عدة لمجلس الشيوخ وفقا للدستور ولها قيمة وإضافة وله تأثير قوى.