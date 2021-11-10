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الأوقاف تعلن أول مديرية خالية من صناديق التبرعات بالمساجد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية جنوب سيناء هي أول مديرية بلا صناديق تبرعات بالمساجد.

وأوضحت في بيان اليوم، أن اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بعدم وجود أي صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة اتساقًا مع منهج الوزارة في ذلك.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنها تلبي مع محافظة جنوب سيناء جميع ما تحتاجه المساجد بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، مما جعل من محافظة جنوب سيناء أنموذجًا متقدمًا في عدم السماح بوضع أي صناديق تبرعات بالمساجد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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