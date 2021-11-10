ماكرون: يتعين على فرنسا بناء مفاعلات نووية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب تليفزيوني إن فرنسا يجب أن تبني مفاعلات نووية جديدة، دون أن يحدد نوعها، أو يقدم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء أن ماكرون قال الشهر الماضي إنه يتعين على فرنسا أن تبني مفاعلات نووية صغيرة، إلا أنه أشار إلى أنه سيتحدث لاحقا عن "الفرصة" أو بناء مفاعلات أخرى.

وقد أشارت الحكومة الفرنسية إلى أنها تعتزم مساعدة شركة "كهرباء فرنسا" الحكومية في تطوير ما يسمى بالمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، بحلول عام 2030، من أجل تصدير هذه التقنية للمناطق التي تتطلع إلى التعجيل في التحول إلى أنواع وقود أنظف.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن هذا الإعلان، الذي جاء على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون، يعني أنه يرى أن الطاقة النووية هي مصدر رئيسي لخفض انبعاثات الكربون العالمية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

يأتي هذا في وقت تحاول فيه فرنسا وغيرها من الدول إقناع الاتحاد الأوروبي بأنه يتعين تصنيف الطاقة الذرية، التي تولد نفايات سامة ولكنها في الوقت نفسه تولد كمية محدودة للغاية من ثاني أكسيد الكربون، على أنها طاقة نظيفة.

وكان ماكرون قد قال الشهر الماضي أيضا "نحتاج إلى النظر في عائلات مختلفة من التقنيات". كما تعهد بأن تستثمر فرنسا مليار يورو (16ر1 مليار دولار) في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وغيرها من التقنيات، مثل إعادة تدوير النفايات الذرية.

وأضاف :"الهدف الأول هو أن تكون هناك مفاعلات صغيرة في فرنسا بحلول عام 2030."

يأتي هذا بينما تعاني أوروبا من أزمة طاقة، حيث أدى نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والطاقة لمستويات قياسية.