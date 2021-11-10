البرهان يشكل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 11:53 مساءً

أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وفقا لما نقله التلفزيون السوداني .

وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان، الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به في انتفاضة شعبية، في أبريل نيسان 2019.