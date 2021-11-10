شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مصطفى نائب التنسيقية يشيد بـ"الخليج 365": مصدر موثوق ونموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للتنسيقية على الصالون الذى يتم تنظيمه لمناقشة دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وأضاف النائب نادر مصطفى، أن قضية الوعى فى غاية الأهمية، مضيفا أن سلاح الوعى هو تحصين للأجيال، وأن الوعى هو السلاح الحقيقى وبه تبنى الأمم، متابعا: "دورنا فى مجلس النواب متابعة الأثر التشريعى للقوانين وعلينا أن ننظر إلى ما تم من إجراءات عظيمة، نحن بحاجة للنظر على الأثر التشريعى، علينا دور كبير أن نرى الأثر التشريعى للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام".

وأكد نادر مصطفى، أن المؤسسات الإعلامية تقوم بدور مهم وهو مخاطبة المواطن البسيط للتصدى للحروب الجديدة، وتفنيد أي شائعة والرد عليها بأساليب مبتكرة، مشيرا إلى أن كل ذلك يدعم معركة الوعى ويسهم فى إعادة تشكيلها، بما يمكن من تنوير العقول والتعريف بحقيقة ما يدور فى الشارع المصرى، مؤكدا أن موقع الخليج 365 أصبح مصدرا موثوقا يلجأ إليه المواطنين للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وأنه أصبح نموذجا يحتذى به.

انطلق منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يناقش دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتى ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة، حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام، ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الأنفلونسر بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

يشارك فى النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامى أحمد عبد الصمد .