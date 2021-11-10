شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأعلى للإعلام يشيد بـ الخليج 365: من أكبر المؤسسات وتقدم محتوى هادفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يقدمه ”الخليج 365” من محتوى هادف قائلا: "الخليج 365 إحدى أكبر المؤسسات الصحفية، تقدم محتوى هادفا". وطالب المستشار محمود فوزي، خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوسع فى مثل هذه الصالونات التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تطرح أفكار بناءة وتسلط الضوء على قضايا فى غاية الأهمية.

وشدد المستشار محمود فوزى، على أن الصحافة والإعلام التقليدى سيظل قائما رغم الثورة التكنولوجية الكبيرة فى المواقع الإلكترونية، مناشدا بضرورة أن تكون المؤسسات الإعلامية والصحفية أمام تدريب مستمر لكل الصحفيين والإعلاميين فى ضوء هذه الثورة الكبيرة. وكان انطلق منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يناقش دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يأتى ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة، حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام، ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الأنفلونسر بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

يشارك فى النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامى أحمد عبد الصمد.