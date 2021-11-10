شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح بمنح موظفى مراكز التراخيص صفة مأمورى الضبط القضائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المحال العامة الصادر برقم 194 لسنة 2019، أنه يجوز منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.

ونصت المادة رقم 28 من قانون المحال العامة على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.