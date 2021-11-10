شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ هدى عمار نائبة التنسيقية فى دائرتها بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

هذا الى جانب الزيارات الرقابية لدور رعاية المسنين و الزيارات الميدانية، حيث قامت النائبة هدى عمار بجولة تفقديه رقابية لدار الموحدين لرعاية المسنات، بناء علي طلب وشكوي قدمت تلقتها من قبل عدد من أهالي النزيلات والمتطوعين، كما نظمت زيارة ميدانية لمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا بمنطقة العجمى الطبية غرب.

يذكر أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، قد شهد نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هدى عمار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

-حضور 15 جلسة عامة

-المشاركة في 4 زيارات رسمية و6 زيارات ميدانية

- استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينهم طلب إحاطة آلية صرف حافز تطوير التعليم والمخصص صرفه لمعلمى وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأولى "الأول والثانى والثالث الابتدائى" بالنظام التعليمى الجديد 2.0 منذ 2018 ، السؤال مضمون نسبة المقابل المادى للمعلمين من رسوم مجموعات التقوية المدرسية والذى قد أقرته وزارة التربية واالتعليم بما لا يقل عن 75 % من جملة المتحصلات مع تحرير قيمة الحصة الواحدة للارتقاء بالمستوى المادى للمعلم وترغيبهم للعمل داخل المدرسة بدلا من المراكز الخاصة .

- حضور 30 جلسة باللجان النوعية

- 25 طلب خدمى

- المشاركة في 8 ندوات وفعاليات