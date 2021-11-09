العراق: 27 وفاة و1116 إصابة جديدة بكورونا

بغداد: أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23399 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 1116 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2650127 ألفا و127 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 1524 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2170823.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 6353607 أشخاص.