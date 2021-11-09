مزاد لبيع نسخة من أول كمبيوتر لأبل

كاليفورنيا: طُرح للبيع في مزاد الثلاثاء في جنوب كاليفورنيا جهاز كمبيوتر خشبي من طراز "أبل-1"، أول جهاز طرحته شركة التكنولوجيا في 1976، ويمكن أن يصل سعره إلى أكثر من مليون دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز سوى 200 جهاز من "أبل-1"، جُمعت كلها يدوياً عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666.66 دولاراً.

وقدرت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار "جون موران" للمزادات بلوس أنجليس، بما يتراوح بين 400 و600 ألف دولار، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، على ما يتوقع المتخصصون.

وبيع جهاز "آبل-1" صالح للعمل بأكثر من 900 ألف دولار في 2014 في مزاد لدار "بونهامز".

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن 60 جهازاً "آبل-1" أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها الذي تطرحه دار "جون موران"، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب بهذا النوع منا النوع، حسب كتيّب دار المزادات.