زلزال يضرب محافظة كرمان وسط ايران

وافاد تقرير وكالة أنباء فارس من محافظة كرمان أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اطراف بلدة شهداد بمحافظة كرمان عند الساعة 23 ودقيقة واحدة من مساء الثلاثاء وبعمق 10 كيلومترات وعلى خط طول 57.62 وخط عرض 50.30.وتم تسجيل هذا الزلزال على بعد 14 كم من بلدة شهداد و 35 كم من بلدة أندوهجرد و 59 كم من مدينة كرمان كبرى مدن محافظة كرمان.

وبحسب المديرية العامة لإدارة الأزمات بمحافظة كرمان ، ونظرا الى التحقيقات التي جرت، فإن زلزال بلدة شهداد لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.