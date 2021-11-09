انت الان تتابع خبر لقاحات كورونا.. حديث جديد عن جرعة ثالثة تعزيزية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده بين الدول الأكثر تحصينا ضد كورونا في العالم، معلنا إضافة عقاقير فعالة قبل نهاية السنة بروتوكالات العلاج ضد كورونا في بلاده.

