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بن سلمان للكاظمي: السعودية حريصة على أمن العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت السعودية، الثلاثاء، حرصها على أمن العراق واستقراره.
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن الاخير "تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير آل سعود".

وأعرب  بن سلمان بحسب البيان عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".


ونقل بن سلمان "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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