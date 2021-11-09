شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري: لا نرى سببًا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لا ترى سببًا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين، وتركها تعمل هناك.



وأعرب سامح شكري خلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني والختامي للحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي في واشنطن، عن قلق مصر إزاء سياسات أنقرة التي ظهرت خلال الأعوام العشرة الماضية، قائلًا: ”إن مصر لا ترى سببًا يدفع تركيا للوجود عسكريًا في ليبيا، وسوريا، والعراق“.