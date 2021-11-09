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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإسرائيلية تطلب من الجيش خطة لإجلاء يهود إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الجيش ”إعداد خطة إجلاء لليهود الإثيوبيين“، على خلفية احتدام الصراع هناك، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.
وقالت القناة إن ”الحكومة الإسرائيلية تراقب الوضع القتالي في إثيوبيا بقلق“، مشيرة إلى أنه ”تقرر مطالبة سلاح الجو الإسرائيلي بصياغة خطة لإنقاذ اليهود هناك“.