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الحكومة الإسرائيلية تطلب من الجيش خطة لإجلاء يهود إثيوبيا

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الجيش ”إعداد خطة إجلاء لليهود الإثيوبيين“، على خلفية احتدام الصراع هناك، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

 

وقالت القناة إن ”الحكومة الإسرائيلية تراقب الوضع القتالي في إثيوبيا بقلق“، مشيرة إلى أنه ”تقرر مطالبة سلاح الجو الإسرائيلي بصياغة خطة لإنقاذ اليهود هناك“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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