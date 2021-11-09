الإمارات.. محكمة تجبر شابا على تسديد دين قديم لأمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة العين المدنية في إمارة أبوظبي بإلزام شاب دفع مبلغ 45 ألف درهم (12.2 ألف دولار) لوالدته، التي قدمت شكوى ضده اتهمته فيها ”ببيع مصوغاتها الذهبية وعدم تسليمها ثمنها“، في حادثة وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقالت صحيفة ”البيان“ الإماراتية إن القضية بدأت عقب لجوء الأم لمقاضاة ابنها، حيث طالبت المحكمة بإلزامه برد مصوغاتها التي أخذها منها قبل نحو 13 عاما، وهي عبارة عن (قلادة، سوارة، طقم ذهبي)، أو ما يعادلها من المال بقيمة 70 ألف درهم (19 ألف دولار)