وزير الخارجية: مصر لا ترى سببا لاستضافة تركيا قيادات جماعة الإخوان

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر "لا ترى سببًا لاستضافة تركيا قيادات جماعة الإخوان وتركها تعمل هناك".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري على هامش اليوم الثاني والختامي للحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي في واشنطن.

وأعرب شكري عن قلق مصر إزاء سياسات أنقرة التي ظهرت خلال الأعوام العشرة الماضية، قائلًا: ”إن مصر لا ترى سببًا يدفع تركيا للوجود عسكريًا في ليبيا، وسوريا، والعراق“.

كما انتقد وزير الخارجية التدخل التركي في الشئون الداخلية المصرية، ودعم جماعة الإخوان، مضيفاً: ”لا نرى سببًا يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان لكي يعملوا من هناك ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية“.

وأكد الوزير على أهمية المحادثات الاستكشافية بين القاهرة وأنقرة، واصفًا إياها بأنها مفيدة.

وقال شكري: ”حينما شاهدنا بعض الابتعاد من تركيا عن سياساتها انخرطنا في حوارات استكشافية، وكانت مفيدة وأعطتنا القدرة على نقل قلقنا، وطلبنا تغيير المسار، وفي حال تحقّق ذلك سنكون سُعداء لتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية“.

كما تناول ‏وزير الخارجية أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمي، أثناء مشاركته في جلسة نقاشية نظمها مركز ويلسون البحثي تحت عنوان ”تقييم التفاعلات الإقليمية، الرؤية المصرية“.

وعن القضية الفلسطينية، قال سامح شكري إن هناك عدم رغبة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في الانخراط في الحوار، مؤكدًا أن مصر تمكنت من ملء الفراغ الموجود بين الطرفين.

وأكد شكري ضرورة أن يكون اتفاق أبراهام مشجعًا لإسرائيل على الانخراط في عملية السلام، مشددًا على أن ”السلام لن يتحقق إلا إذا امتلك الطرفان المعنيان القناعة بأهمية هذا السلام لهما“.