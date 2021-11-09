بعد 10 سنوات من اندلاع الثورة.. وزير الخارجية الإماراتي يزور دمشق ويلتقي بشار الأسد

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.

وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس السوري بشار الأسد في أكتوبر الماضي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسئول إماراتي بهذا المستوى إلى سوريا منذ 10 أعوام.

وأصدرت الرئاسة السورية بياناً قالت فيه: "إن الرئيس بشار الأسد استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وأضافت الرئاسة السورية في بيانها أن بشار الأسد أكد على "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وأشار إلى "المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشدداً على أن "الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

وتابع البيان: "أن النقاش تناول أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية".

وفي مارس الماضي، أطلق الشيخ عبد الله بن زايد مبادرة تدعو إلى ضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي آنذاك، قال وزير الخارجية الإماراتي إن "من الأدوار المهمة لعودة سوريا هو أن تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من الزملاء في الجامعة".

ويرى مراقبون أن زيارة رأس الدبلوماسية الإماراتية إلى دمشق، تعتبر ترجمة عملية لتلك المبادرة الهادفة لإنقاذ سوريا وإعادتها إلى محيطها العربي الطبيعي.