شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"الأعلى للإعلام": الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سباقة دائما فى عرض القضايا والاسئلة التى تهم قطاع عريض من المواطنين.

وأضاف محمود فوزى أن الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين له مزايا و عيوب ، متابعا :"الأهم من يستخدمها وكيف ، الثورة التكنولوجية اختصرت الوقت و قللت التكاليف و لها مزايا كبيرة جدا، قربت البعيد و سهلت حياة المواطنين ، وايضا لها سلبيات فى طريقة استخدامها وأهداف من يستخدمها ،المجتمع الناضج يعظم الايجابيات و يعددها ".

انطلق منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يناقش دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتى ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة، حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام، ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الأنفلونسر بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

يشارك فى النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامى أحمد عبد الصمد .