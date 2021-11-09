شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة watch it: لدينا تنوع فى المحتوى ونعمل على ترسيخ الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصالون الذى يتم تنظيمه لمناقشة دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وأضافت نشوى جاد أن المنصة تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية، متابعة :"لدينا تنوع فى المحتوى سواء الأجنبى أو الاخر، نعمل على كيفية الحفاظ على الهوية و الثقافة المصرية و إثراء اللغة العربية ، ما يميزها هو المحتوى الهادف ، أعمال وثائقية مختلفة توثق للحضارة المصرية وتقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية ".

انطلق منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يناقش دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

يأتى ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة، حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام، ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الأنفلونسر بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

يشارك فى النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامى أحمد عبد الصمد .