شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية تتقدم باقتراح برغبة لإعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لوزير النقل والمواصلات لإعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب لوقوف القطار عليها، وتحويل محطة كوبرى الخشب إلى محطة رئيسية.

وأضافت رشا أبو شقرة، أن ذلك يأتى استنادا إلى حكم المادة 133 من الدستور المصرى والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون أثناء السفر من طول المسافة لمحطة قطار الجيزة أو رمسيس وأن أكثرهم من كبار السن ومعهم متعلقاتهم الشخصية الخاصة بالسفر.