لعشاق الدواجن الجاهزة.. 7 صور كارثية من داخل ثلاجة مجزر بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة تنسيقًا مع مباحث التموين حملة مكبرة استهدفت التفتيش على ثلاجات حفظ اللحوم بمركز أوسيم شمال المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 أطنان هياكل ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها تغيرات في الخواص الطبيعية وبها فضلات ذبح وريش فضلا عن تغير في الرائحة.

تم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة والتحفظ على مالك ثلاجة ملحقة بمجزر بمنطقة بشتيل لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه.

جرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابه بالتصرف فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.