استعان بصديقة لاغتصاب شقيقته.. إحالة المتهمين بخطف "دكتورة الدقهلية" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الثلاثاء، قراره ضد متهم بخطف شقيقته الدكتورة الجامعية ليسهل لصديقه محاولة اغتصابها وتصويرها عارية، بغرض إجبارها على التنازل عن حقها في ميراث.

قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، بعد أن وجهت لهما ٥ اتهامات: الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة.

وجاء بقرار الإحالة فى القضية رقم 15990 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2565 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، أن المتهم الأول "محمود. ا. ع" 21 عاما، متعهد توزيع طيور، والثاني "محمد. أ. م" 21 عاما، شيف، فى يوم 27/9/2021، خطفا المجنى عليها "إسراء. ا. ع" وكان ذلك عن طريق التحايل والإكراه، بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها داخل السيارة رقم (ع ط ج 2866 )، وما إن فطنت لشركهما قاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا يديها وكمما فاهها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عدة أماكن قصية وبعيدًا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

اقترنت تلك الجريمة بجناية هتك عرض المجنى عليها وذلك لأنهما في ذات المكان وفى رابطة زمينة واحدة هتكا عرض المجني عليها حال كون الأول ممن له سلطة عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فاهها بلاصق فخارت قوتها ووهتن مقاومتها ودانت طيعا لبطشهما حال تواجد الثاني للشد من أزره عرضين عِرضها المنتهك لأعين الكافة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وسرق المتهمان المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها.

واحتجز المتهمان المجني عليها بداخل السيارة المذكورة رقم (ع ط ج 2866) بدون أمر أحد الحكام المختصين وغير الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك وعذباها بالتعذيبات البدنية وقد ترك ذلك أثر إصابة بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد اتخذا من السيارة ومكان تواجدهما محلا لإقصائها، وحازا وأحرزا أداة مما تستخدم فى التعدي على الأشخاص وقيد بلاستيكي ولاصق دون أن يكون لحيازتهما أو إحرازهما مصوغ قانوني.

وأكدت تحريات المباحث وشهود الواقعة من المواطنين الذين أنقذوا الفتاة من يد شقيقها وصديقة صحة الواقعة وملابساتها، كما قدمت إحدى الشاهدات حقيبة بها أوراق وأموال تخص المجني عليها، وأكدت أن المتهم الثاني أحضرها لها وأكد لها أن المتهم الأول ضرب شقيقته واستولى عليها، فأبلغت الشرطة وسلمتها.

اقرأ أيضًا:

استعان بصديقه لاغتصاب شقيقته.. قصة "أخ" خان الأمانة من أجل الميراث في الدقهلية