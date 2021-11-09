بـ 3 تهم.. إحالة الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة لجنايات الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية –محمد عامر:

قرر المستشار عماد الجندي، المحامى العام لنيابات الدخيلة والعامرية في الإسكندرية، إحالة العامل "فراش" المتهم بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم هتك العرض والاحتجاز والخطف.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو "عماد.خ.م.ع"، 59 عاما، عامل "فراش" بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة "الكانتين" وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها فصرخت.

وقال المتهم في التحقيقات أمام رئيس نيابة الدخيلة:"أنا بوستها بوسة أبوية وحضنتها بس"، فيما أكدت المجني عليها أن المتهم استدرجها إلى حجرة "الكنتين" وحاول تجريدها من ملابسها.

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أعدت مذكرة حول الواقعة وجرى رفعها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل إيقاف العامل عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة.

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