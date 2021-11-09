إضراب عام في عقارب التونسية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، الثلاثاء، إضرابا عاما في مدينة عقارب بولاية صفاقس، عقب احتجاجات عنيفة ضد التدهور البيئي، تسببت في وفاة شاب.

وقال الاتحاد في بيان له إن الإضراب العام، سيشمل القطاعين الخاص والعام اليوم الأربعاء 10 نوفمبر.

ويأتي قرار المنظمة النقابية ردا على التدخل الأمني في المدينة، خلال الاحتجاجات التي بدأت ليل الاثنين، مع قرار السلطات بإعادة فتح مصب للنفايات في الجهة. وأوضح الاتحاد أن شابا توفي إثر إصابته بشكل مباشر، بعبوة للغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته الشرطة بشكل مكثف لتفريق المحتجين.