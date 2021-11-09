مباحثات مصرية أردنية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،الثلاثاء، التوافق في الرؤى والمواقف مع الأردن في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة، الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قضايا مكافحة الإرهاب.