الأمم المتحدة: إثيوبيا تقترب من حرب أهلية ممتدة

أظهر الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة إن هناك فرصة ضئيلة لإنهاء القتال في إثيوبيا، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن خطر اندلاع إثيوبيا في حرب أهلية ممتدة «حقيقي فعلًا».

وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو ومنسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

وقال أوباسانجو، متحدثًا من إثيوبيا إنه بحلول نهاية الأسبوع «نأمل أن يكون لدينا برنامج واضح في متناول اليد يبيّن» كيف يمكنهم تحقيق وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الذي يرضي جميع الأطراف. وتقدر الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص في منطقة تيغراي الشمالية يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة بعد عام من الحرب.

تحرير تيغري

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود، لكنها فقدت نفوذها عندما تولى أبي أحمد منصبه في عام 2018.

واتهمته الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بمركزة السلطة على حساب الدول الإقليمية. لكنه أنكر ذلك.

وأبلغ أوباسانجو المجلس أنه التقى بأبي أحمد زعيم منطقة أوروميا الإثيوبية وسافر إلى ميكيلي يوم الأحد للقاء زعماء جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري. ويعتزم السفر إلى منطقتي أمهرة وعفر الثلاثاء حيث انتشر الصراع من تيغري المجاورة.

وقالت ديكارلو إن الصراع وصل إلى «أبعاد كارثية» وأن حوادث خطاب الكراهية واستهداف الجماعات العرقية «زادت بمعدل مقلق.

وقالت لمجلس الأمن الدولي: «ما هو مؤكد أن خطر انحدار إثيوبيا إلى حرب أهلية ممتدة حقيقيً بالفعل».

مجلس الأمن

وقال أوباسانجو أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا «كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون بشكل فردي على أن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار. لكنه أكد أن«الفرصة ضئيلة جدًا والوقت ضيق».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن واشنطن تعتقد أن هناك نافذة صغيرة للعمل مع الاتحاد الأفريقي لإحراز تقدم في إنهاء الصراع مع عودة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا.

طريق صعب

وبين سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي أمدي لمجلس الأمن الدولي: «طريقنا إلى الحوار والحل السياسي لن يكون مباشرًا أو سهلًا».

وقال «حاليًا نحن نركز على وقف جبهة تحرير تيغري وإنقاذها والوصول إلى شعبنا الذي عانى بشدة».

حان الوقت لإنزال الأسلحة

حيث اشتدت الحرب في الأسابيع الأخيرة. وتهدد قوات تيغرايان وحلفاؤها بالقيام بمسيرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في حين أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أمام مجلس الأمن: «حان الوقت لإلقاء أسلحتكم». «يجب إيقاف هذه الحرب بين الرجال المتحاربين -والتي يذهب ضحاياها من النساء والأطفال-».

بدأ الصراع في نوفمبر 2020 عندما استولت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغري على قواعد عسكرية في تيغري. وردًا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات إلى المنطقة الشمالية.