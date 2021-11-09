العراق.. محتجون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 43 دقيقة

جدد أنصار الميليشيات الطائفية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مساء الثلاثاء، محاولة اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، وذلك بعد يومين من محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

مصادر محلية ذكرت أن مئات المحتجين على نتائج الانتخابات حاولوا اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتحديدا القريبة من وزارة الداخلية، لكن قوات الأمن المكلفة بالحراسة وقفت حائلا دون وصولهم إلى البوابة وأجبرتهم على التراجع إلى موقع الاعتصام.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين تضم مقار الحكومة والبرلمان والسفارات وأماكن سكن كبار المسؤولين وقادة الجيش والأمن، كانت قد تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات من قبل الميليشيات الموالية لإيران، مستهدفة السفارة الأمريكية، تصاعدت بعد مقتل قائد ميليشيا فيلق القدس “قاسم سليماني” مطلع العام الماضي 2020.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي يقيم في المنطقة ذاتها، فجر الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة”، الأمر الذي لاقى استنكارا وتنديدا دوليا واسعا.

كما تعتبر محاولات اقتحام المنطقة الخضراء جزءا من ترتيبات الميليشيات الموالية لإيران الساعية لإفشال الانتخابات البرلمانية التي تعرضت خلالها لهزيمة مدوية، ما دفعها للاعتراض على النتائج والتهديد باستخدام القوة في حال صدق عليها.

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تصَدرت خلالها “الكتلة الصدرية”، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت “كتلة تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، فيما حصل تحالف “الفتح”، الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.