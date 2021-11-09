مصر: برنامج إيران النووي يشكل تهديداً لأمن المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 9:02 مساءً

قال وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أن “تطوير إيران لبرنامجها النووي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف شكري خلال لقائه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن : إن “سياسات إيران في اليمن والعراق ولبنان تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية للعالم العربي”، لافتاً إلى أنه “ناقش تعزيز العلاقات والعديد من القضايا التي تهم الطرفين من السودان لليبيا إلى سد النهضة”

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرين لفعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أمس الإثنين، لبحث دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأعلنت طهران قبل أيام عن استئناف المفاوضات النووية في 29 نوفمبر المقبل، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

يشار إلى أن إيران قبلت بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية بشكل مفاجئ عند الضرورة.

وتتهم دول عربية وغربية إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وسوريا ولبنان واليمن ودعم جماعات تصفها بالإرهابية وتهديد الملاحة في منطقة الخليج.