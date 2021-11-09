إثيوبيا تحبط هجمات سيبرانية استهدفت سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في إحباط سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي كانت تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، على حد زعمها.

وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيانها بعنوان “نهاية الشهر الثاني للأمن السيبراني”، إن البلاد كانت هدفا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية، وفقا لما نقلته شبكة “فانا” الحكومية.

وأوضح المدير العام للوكالة شوميتى غزاو، في البيان، أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون، كانت بين الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال بلاده أخيرا.

وأضاف المسؤول الإثيوبي: “البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفا للهجوم”.

وأكد غزاو تصدي الوكالة لهذه الهجمات، وتوجيه مستخدمي الإنترنت، وخاصة المؤسسات الحكومية، بالتحقق من أمن شبكاتهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر.

وحثّ المسؤول جميع أصحاب المصلحة على الاضطلاع بدورهم لـ”جعل العالم السيبراني مكانا أكثر أمانا للعيش والتواصل في البلاد”، على حد قوله.