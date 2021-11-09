المغرب.. رفع حظر التجول الليلي بعد تحسن الوضع الوبائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قررت حكومة المغرب، الثلاثاء، رفع حظر التجول الليلي في أنحاء البلاد ابتداء من الأربعاء، وذلك بعد تحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضح بيان للحكومة أن “هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح، وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية”.

وكانت الحكومة تفرض حظر تجول في أنحاء المملكة من الساعة 11 ليلا إلى الخامسة صباحا، في محاولة للتقليل من معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن “الحكومة قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الأماكن المغلقة، من مقار العمل والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية”.

كما تشمل هذه التدابير “السماح بالتنقل بين المدن والأقاليم من دون الإدلاء بأي وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الأماكن التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين”.

وأكدت الحكومة في بلاغها، على أنها “ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي، واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين”.

ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير المطعمين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح “تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية”.