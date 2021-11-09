السعودية.. إحباط تهريب أطنان من المخدرات قادمة من اليمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة لتهريب أطنان من الحشيش والإمفيتامين والقات من اليمن.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، مسفر القريني، إن “دوريات برية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف” ضبطت المخدرات.

وأضاف أن الدوريات تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب نحو طن من مادة الحشيش المخدر، و270 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و69 طن من مادة القات المخدر.

وأكد القريني أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في عمليات التهريب، وعددهم 87 شخصا، وهم 47 مواطنا سعوديا، و26 يمنيا و13 إثيوبيا، وصومالي واحد.

وأوضح أنه “تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية”، وتم “تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص”.

وفي أكتوبر الماضي، أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة الإسلامي غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إنه نتيجة “المتابعة الأمنية الاستباقية (…) أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من 5 ملايين قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي”.

وقبلها بأيام، أعلنت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية في منفذ الحديثة عند الحدود مع الأردن، عن “إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضبطت مطحونة”.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المضبوطة “مخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ، في طريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية”.

وفي منتصف أكتوبر أعلنت السعودية عن إحباط محاولة لتهريب أكثر من مليون ونصف المليون قرص من الإمفيتامين المخدر، بالتعاون مع السلطات المختصة في الإمارات.