شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة على الواتس تكشف المسكوت عنه في عملية تفجير سيارة مراسل العربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

نشرت وسائل إعلام يمنية تفاصيل جديدة عن عملية تفجير مراسل العربية الحفي محمود العتمي وسط عدن.

ونقلت عن مصدر مقرب من عائلة الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في انفجار عدن أنه تلقى تهديدات من قبل الحوثيين على خلفية عمله وتغطيته الصحفية.

وأكد أن الحوثيين طلبوا قبل أيام من صحفيين في الحديدة معلومات حول عنوان سكنه في عدن ونوع سيارته.

من جانبه نشر الصحفي بسيم الجناني على حسابه في تويتر نص رسالة دارت بينه وبين الصحفي محمود العتمي، والتي جاء مجملها :” في 6 أكتوبر الماضي الخليج 365 بي الزميل محمود العتمي وأبلغني أن الحوثيين استدعوا بعض الإعلاميين في الحديدة لأخذ معلومات منهم عن عنوان سكنه ونوع سيارته في عدن ونصحته بمغادرة عدن ، ومنعه من ذلك أن زوجته على وشك أن تضع جنينها الثاني وينتظر بعد أن تضع الجنين ويغادر فتم استهدافهم اليوم”.

وكان مقطع فيديو تم تداوله يظهراشتعال النيران في السيارة الصحفي محمود العتمي بالكامل، وهو ما أدى إلى مقتل زوجته الصحفية بموقع العين الإماراتي وطفلهما.

بينما أصيب “العتمي” بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، كما يظهر الفيديو حالته بعد نقله إلى المستشفى وما أصابه من جراح في جسده.