شكرا لقرائتكم خبر عن 200 من قوات الأمن الفرنسية يبحثون عن فتاة مفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ببحث 200 من قوات الأمن الفرنسية عن فتاة مفقودة، شمال غربي البلاد.

وأعلنت سيلين مانيي، ممثلة الادعاء العام في بلدة لافال، اليوم الثلاثاء، بدء التحقيقات في الاختطاف المحتمل للفتاة التي كانت خرجت للركض.

ومع ذلك، يجري النظر أيضا في احتمالات تعرضها لحادث أو هروبها.

وفقدت الفتاة 17/ عاما/ منذ مساء أمس الاثنين، بعد أن كانت تركض بالقرب من منطقة غابات في فترة ما بعد الظهر. وأبلغ والدها شرطة الدرك عندما لم تعد إلى المنزل.

وتم العثور على متعلقات الفتاة الشخصية أثناء البحث. ولم تذكر مانيي أي تفاصيل ،مشيرة إلى استمرار التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم العثور على سماعات الفتاة المفقودة وهاتفها الذي يحمل آثار دماء.

واستعانت قوات الأمن بكلاب وخيول ومروحية وسرية بحرية خاصة في البحث عن الفتاة المفقودة. ووصفت مانيي منطقة الغابات التي تبلغ مساحتها نحو 190 هكتارا بأنها وعرة.