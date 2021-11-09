شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداءً من الغد.. «المغرب» ترفع حظر التجول الليلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال بيان للحكومة إنها "قررت رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء... تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة".

وأضافت أنها "قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية".