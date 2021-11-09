شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. البرتغال تفرض عقوبات على أصحاب العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق البرلمان البرتغالي على تعديلات قواعد جديدة يوم الجمعة، استجابةً لاستمرار العمل عن بعد ومن المنزل، نتيجة تفشي جائحة كوفيد -19.

وبموجب القواعد الجديدة، قد يواجه أصحاب العمل عقوبات إذا اتصلوا بالعمال خارج ساعات الدوام الرسمي، فيما سيتعين على الشركات أيضًا المساعدة في دفع النفقات التي يتكبدها العمل عن بُعد، مثل ارتفاع فواتير الكهرباء والإنترنت.

وتنص القواعد الجديدة على أن الشركات يمكن أن تواجه الآن غرامات، بسبب الاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل العادية.