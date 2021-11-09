إسرائيل تجبر مقدسيا على هدم منزله

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «عائلة المقدسي واصلت عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية، بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32 ألف شيقل، بحجة بنائه دون ترخيص».
وأضافت أنها «أجبرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال»، مشيرة إلى أن «قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء أمس».
ووفقا للوكالة «أخطرت قوات الاحتلال مقدسيا آخر بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص».
وكان تقرير للأمم المتحدة أظهر أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21% خلال 2021.
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