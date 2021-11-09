الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الأمم المتحدة من مغبة اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا مع تصاعد العنف شمال البلاد.

وقالت مبعوثة الشؤون السياسية للأمم المتحدة روزماري ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن «لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيجلبه استمرار القتال وانعدام الأمن. ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحة أن ما هو مؤكد هو أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متسعة هو أمر حقيقى للغاية».

وقالت «إن الصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد بلغ أبعادا كارثية». وأضافت «إن المعارك تضع مستقبل البلاد وشعبها وكذلك استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع في حالة من عدم اليقين في الأيام الأخيرة».