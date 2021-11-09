مركز الملك سلمان للإغاثة يحمي 800 يمنية من العنف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش اجتماع عقد في عدن أمس مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنفذ من قبل لجنة مركز المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويوفر المشروع خدمات الحماية لـ800 امرأة وفتاة، وتدريب 120 امرأة على دبلوم مهني، وتزويد 70 متدربة بمعدات خاصة لإقامة مشروع اقتصادي خاص بهن. وواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث قدم خلال أكتوبر 373 جلسة غسيل لـ146 مريضا، فيما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماتها الطبية لـ462 مستفيدا، خلال الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر.

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