وفاة مكابر تفضح جرائم معتقلات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني وفاة الأسير جهاد مكابر من أبناء ذمار، بعد أيام من إطلاقه من معتقلات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بجريمة حرب ضد الإنسانية.

وأكد أن مكابر أصيب بفشل كلوي جراء التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرض له في معتقلات الحوثي المدعومة من إيران، طيلة ثلاثة أعوام، وحرم من تلقي العلاج، وأشار إلى أن هذه الجريمة النكراء تضاف لمسلسل جرائم القتل التي مارستها الميليشيات بحق الأسرى والمختطفين، وتذكير بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الآلاف من قيادات ورجال الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين في ظروف اعتقال قاسية ومعتقلات غير قانونية وغير مؤهلة ولا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة.

ودعا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين، وقتلهم بدم بارد، ومبادلتهم دون قيد أو شرط على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق السويد.

من جهة أخرى، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اكتشاف حقل ألغام مزدوج يحتوي على كميات كبيرة من الألغام الفردية المحرمة دوليا، وأخرى مضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق سكنية ومزارع مواطنين جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري بأن فريقا هندسيا من القوات المشتركة، وفي إطار الجهود المتواصلة لتطهير ضواحي مدينة حيس من مخلفات ألغام الميليشيات الحوثية اكتشف حقلا مزدوجا مزروعا بين منازل المواطنين ومزارعهم في منطقة (العقد) التي لا يزال أهلها محرومين من العودة إليها بسبب حقول وشبكات الألغام، وأوضح، أن الفريق الهندسي شرع في تطهير الحقل، بحسب إعلام القوات المشتركة.

وأشار إلى أنه تم أمس نزع وتفكيك 16 لغما فرديا محرمة دوليا بموجب اتفاقية (أوتاوا)، كما تم نزع 13 لغما مضادة للدروع حولت الميليشيات الحوثية بعضها إلى ألغام فردية عبر دواسات.

إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة مقتل 170 مدنيا بينهم 70 طفلا، وإصابة 359 آخرين باليمن، جراء الصراع المتفاقم، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه رصد 529 ضحية جراء الصراع المستمر باليمن، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ضحايا الحوثي في الربع الثالث لـ2021:

170 قتيلا.

359 جريحا.

70 طفلا قتيلا ومصابا.

41 امرأة قتيلة ومصابة.

233 مدنيا قتيلا ومصابا في سبتمبر.

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