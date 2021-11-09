المملكة تدعم اليونيسف بمليون دولار

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وأكد خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به المنظمة لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لا سيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.
من جانبه نوه عبدي بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم برامج اليونيسف في مناطق مختلفة من العالم.
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