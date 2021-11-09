المملكة تدعم اليونيسف بمليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، بمقر وفد المملكة، شيكا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعما من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأكد خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به المنظمة لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لا سيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه نوه عبدي بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم برامج اليونيسف في مناطق مختلفة من العالم.