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المملكة تدعم اليونيسف بمليون دولار

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، بمقر وفد المملكة، شيكا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعما من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأكد خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به المنظمة لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لا سيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه نوه عبدي بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في دعم برامج اليونيسف في مناطق مختلفة من العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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