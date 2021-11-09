شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة التعليم بمجلس النواب يزور جامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم وفد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، زيارة تفقدية لجامعة الجلالة، للتعرف على إمكانيات الجامعة، ومنظومة التعليم بها، والأنشطة الطلابية، وذلك تلبيةً لدعوة من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي ، والتي تمت بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء ومديرى البرامج؛ للتعرف على كافة الإمكانيات المتاحة بالجامعة والبرامج والخطط الدراسية وخطط التعاون الدولي التي تعتمدها الجامعة، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية والنشاطات الطلابية.

وتفقد الوفد جميع المنشآت الخاصة بجامعة الجلالة، والمعامل المتقدمة بكلية الهندسة، وورش العمل الطلابية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة، بالإضافة إلى زيارة معامل المهارات المتقدمة بكلية طب الأسنان، حيث تفقد الإمكانيات المتاحة لتدريب الطلاب على أحدث الوسائل والنظم التدريبية التي تقدم بمراكز محاكاة كلية طب الأسنان، وكذلك مركز المحاكاة الإكلينيكي المتقدم الخاص بتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بجامعة الجلالة، إضافة إلى مراكز الاختبارات الإكلينيكية المهارية بكلية الطب؛ و تفقد قاعات الإختبارات الإلكترونية الرئيسية بمبني الإدارة، والذي يضُم 150 وحدة للاختبارات الإلكترونية، ومركز المؤتمرات بالجامعة الذي يضم المسرح الرئيسي ويستوعب 1250 فردًا وأربع قاعات فرعية تستوعب 250 شخصًا، ويسمح بعقد أكبر المؤتمرات والمنتديات الدولية.

كما تفقد الوفد المباني الخاصة بسكن أعضاء هيئة التدريس والسكن الطلابي، ومركز تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا بكلية الطب البشري، والمستشفي الجامعي، والتى من المتوقع أن تبدأ التشغيل اعتبارا من العام القادم، وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث تضم مراكز متخصصة للطورائ والعلاج الطبيعي وغسيل الكلي ومركزًا للحروق، بالإضافة إلى مركز للطب التجديدي وزراعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

وقدم الوفد الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائمين علي الجامعة علي هذه الزيارة المهمة، معربين عن استعدادهم لتقديم كل الدعم للجامعة والوزارة من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشيدين بالإنشاءات والإمكانيات والأجهزة المتاحة بجامعة الجلالة ومنظومة اختيار أعضاء هيئة التدريس.

شهد الزيارة، د. محمد الشناوي نائب رئيس الجامعة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود. طارق أبوالمعاطي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و سعيد محجوب وكيل الوزارة والمشرف على الاتصال السياسي.

وشارك في الزيارة من النواب، وكيلى لجنة التعليم الدكتورة ماجدة البكرى وكيل أول لجنة التعليم، الدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم، والنائبة ياسمين أبوطالب أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، وهم د. حسام الحسينى، د. جيهان البيومي، د. ليلى أبوإسماعيل، الدكتورة أمل عصفور، الدكتورة صبورة السيد، النائبة سكينة سلامة، والنائب أشرف أمين.