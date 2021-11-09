شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يجتمع بمجلس إدارة الصندوق التأمينى للعاملين بـ"الوطنية للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم ، مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بالوطنية للإعلام المنوط به صرف مستحقات نهاية الخدمة والذي تم إشهاره فى ١ / ١ / ٢٠١٩ للوقوف على كيفية الصرف ومتابعة عمل الصندوق، ومناقشة حلول سريعة وعاجله لصرف مستحقات العاملين المحاليين على المعاش .

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه علي الرغم من تمتع الصندوق باستقلالية تامة عن الوطنية للإعلام ، وإنما يعمل تحت إشراف مجلس إدارة إلا أن رئيس الهيئة دعا لهذا الاجتماع إيمانا ً منه بحقوق العاملين بالهيئة و لبحث ودراسة مقترحات وأفكار لتنمية موارد الصندوق كى يتمكن من سداد المستحقات كاملة.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مجلس إدارة الصندوق التأميني التواصل مع كافة الأعضاء وعدد من المشتركين لعقد جمعية عمومية للصندوق للتوصل لحلول عاجلة لإنهاء معاناه الزملاء من تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة

كما طالب رئيس القطاع الاقتصادى العمل على سرعه تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات للمتبقي من عام ٢٠١٨.

وفى نهاية الاجتماع أكد حسين زين على أعضاء المجلس سرعه تقديم الحلول المناسبة على أن يتم عقد لقاء يوم الأحد القادم لمتابعة الإجراءات التي اتخذها الصندوق فى سبيل حل أزمة تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش.