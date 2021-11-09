شكرا لقرائتكم خبر عن نواب أسيوط يطالبون باستغلال 28 فدانا بالغنايم.. والمحافظ: المركز سيشهد طفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات.

وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة، وطالب النائب الحسيني عيس أن تتحول هذه الأرض الي منفعة عامة، داعيا هيئة استصلاح الاراضي أن تسمح بتحويل الأرض لمنفعة عامة وأقامة مشروعات خدمية.

وأشار خلال كلمته إلي أن مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ولا يوجد أي متنفس لأهالي مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن محافظة أسيوط بها كوادر تستطيع أن تبدي أفكارا بشأن هذه الأرض حال موافقة هيئة الإصلاح الزراعي الجلوس علي طاولة المفاوضات بشأن هذه الأرض.

وبدوره طالب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بعرض الأفكار التي يمكن أن يتم من خلالها استغلال هذه الارض، موجها الشكر لوزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي للموافقة علي التعاون مع اللجنة.

وبدوره اقترح النائب أحمد الشناوي أن يتم استغلال هذه الأرض بإنشاء مجمع إسكان اجتماعي على غرار حي الأسمرات، أو أن يتم تحويلها لمجمع زراعي، بالإضافة لإنشاء مجمعات خدمية.

كما طالبت البرلمانية ثناء السعيد استغلال الأرض للتوافق مع الجمهورية الجديد وحالة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدوره رد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط علي نواب المحافظة قائلا :" مركز الغنايم سيدخل مرحلة ثانية لحياة كريمة وستشهد طفرة فى كل شيئ، مضيفا :" مركز الغنايم محتاج خدمات، ومبادرة حياة كريمة ساعدتنا بانطلاق طفرة في عملية التطوير فى كل المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دارسة خلال اسبوعين لهذه الأرض وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل سواء إنشاء مدرسة زراعية لزراعة الرومان واستثمار مخرجات الرومان.