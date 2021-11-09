شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ تناقش قضية الوعى والانتماء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر رئيس اللجنة، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة قضية "الوعى والانتماء الوطنى"، واستعراض توصيات اللجنة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اجتماعات بدأتها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بشأن مناقشة قضية الوعى والانتماء الوطنى، وذلك بالاشتراك مع لجان التعليم والشئون الدينية والشباب والثقافة والإعلام.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أكدت على أهمية قضية الوعى والانتماء الوطنى، وأشاروا إلى أن تصحيح الوعى لدى المواطن هو أول خطوة لتدعيم قيمتي الوفاء والانتماء وترسيخهما فى وجدانه وتحديدا الأجيال الشابة التى يجب أن يكون انتمائها للوطن مصدر فخر ودافع تنطلق منه لأى تطور فى أى سياق.

ولفت بعض النواب إلى دور القوى الناعمة والفن فى بناء وتشكيل وعى المواطن ومخاطبته بما يجرى حوله، وكذلك دور المؤسسات التعليمية والشبابية والمؤسسات الدينية فى تنمية الوعى لدى المواطنين، ولفتوا إلى دور المناهج التعليمية وأهميتها فى بناء الإنسان القادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة والغث والثمين، وكذلك دور الإعلام في بناء وتشكيل الوعى لدى المواطنين، وتوعيتهم بقضايا الوطن.