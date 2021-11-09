شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ لسفير بلجيكا: المجلس يضم عقولا وقامات كبيرة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبه بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين مصر وبلجيكا، مؤكداً على أمله فى أن تشهد مزيداً من التطور فى المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية.

وتناول اللقاء الحديث عن دور مجلس الشيوخ في مصر بعد عودته، حيث أكد المستشارعبدالرازق، أن المجلس يضم عقولاً ناضجة وقامات كبيرة في المجتمع المصري تجعل مخرجات المجلس دائما في أعلى مستوى، وبما يحقق تطوير البنية التشريعية لمواكبة التطور الذى تقوم به الدولة.

وأعرب السفير البلجيكي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقات المصرية البلجيكية علاقات مميزة على كافة الأصعدة والمستويات، معربا عن أمله في أن تشهد مزيداً من التعاون البرلماني الثنائي بين برلماني البلدين الصديقين.

وشدد على إيمان بلجيكا بأهمية دور مصر الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة بوصفها أكبر دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، ووجه السفير البلحيكي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن بلاده تنظر لمثل القرارات الإيجابية بكل تقدير.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والنائب هاني نعمة الله والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.